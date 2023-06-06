Як поводить себе ворог на лінії фронту: начальник Луганської ОВА розкрив деталі [ Редагувати ]
У вівторок, 6 червня, в ефірі марафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник Луганської ОВА Артем Лисогор розповів про те, як поводить себе ворог на лінії фронту.
Останніми днями, з вихідних, маємо посилений тиск ворога, саме ракетного і авіаційного. Йдуть постійні обстріли, усіляко намагаються штурмувати Білогорівку. Але наші сили оборони тримаються. Дуже важкі бої ідуть, крім того, постійно луплять по Невському, де 120 наших людей знаходяться. 3 будинки за ніч було знищено, дякувати Богу, люди не постраждали. Постійно йде обстріл.
Також він розповів, яка гуманітарна ситуація на підконтрольній Україні території:
На теперішній час поліція з волонтерами постійно доставляють воду, харчі, медикаменти. Не перестаючи продовжують тримати на контролі ситуацію.
Крім того, Лисогор зазначив, що охочі поїхати є, там залишилось багато наших людей, які не змогли виїхати, тому що було швидке захоплення території.
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