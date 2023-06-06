Президент Байден цими днями прийматиме у Білому домі кількох ключових союзників, щоб обговорити допомогу Україні. Вже зараз встиг поспілкуватися із прем'єркою Данії, далі - чекає на главу британського уряду. За всіма цими візитами стежить наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.

Тут насправді "два в одному": американський президент під час візитів цього тижня і вже говорить і ще говоритиме про військову допомогу Україні і майбутні поставки F-16. І водночас консультується із союзниками, кого пітдримати на посаду нового глави НАТО.

Данська прем'єрка, яка просто сьогодні у Вашингтоні - одна із кандидатів. Оскільки розповсюджена думка, що уперше в історії Альянсу його має очолити жінка. Інший кандидат - і його лобіюватиме британський прем'єр, коли вже 7-го числа прибуде до Вашингтона - міністр оборони Сполученого королівства. Канада пропонувала кандидатуру Христі Фріланд, нинішнього міністра фінансів країни, екс-журналістки і екс-глави канадійського МЗС.

Йєнс Столтерберг працює лише до 30-го вересня, але станом на зараз президент Байден не визначився, кого підтримають Штати, - пояснив сьогодні стратегічний координатор Радбезу США Джон Кірбі. Так само президент США не став коментувати контрнаступ ЗСУ. Журналісти вигукнули запитання – "чи спрацює український контрнаступ", але Джо Байден не став відповідати нічого - лише підняв руку зі схрещеними пальцями. У штатах, так само, як і у нас, є вислів – "тримаю пальці схрещеними", - в сенсі - хочу і чекаю, щоб все було добре.

А почути думку Байдена тут всі дуже хотіли, тому що із контрнаступом насправді ситуація заплутана. Газета Політіко навіть написала, що він вже розпочався. Газета пише, що так вважають в американському міністерстві оборони. А висновок начебто зробили, коли через військові супутники зафіксували активізацію українських військових на своїх позиціях. Але офіційно це не коментують.

На пряме запитання адмірал Кірбі відповів сьогодні, що США не збираються уточнювати, чи здійснюють ВСК спробу контрнаступу. І єдине у чому впевнені - Вашингтон передав Києву всю потрібну для цього зброю. Тут процитую Кірбі: "Не маю наміру говорити за українські збройні сили. Говорити на цю тему треба їм. Думаю, ви чули, як вони раніше сьогодні говорили, що проводять деякі наступальні операції. Але за межі цього я виходити не буду". Водночас адмірал пояснив, що США "зробили все можливе за останні шість - вісім місяців або більше, щоб гарантувати, що у України є вся техніка і вся підготовка, щоб досягти успіху".

Коментують у Радбезі США і останню заяву президента Зеленського, який сказав в інтерв'ю The Wall Street Joirnal, що Україні потрібно півсотні систем Patriot. Кажуть, їх небагато і у Штатів, і у союзників. Водночас, у Вашингтоні знають, які результати дає ця зброя зараз в Україні, але не хочуть забігати наперед із конкретними обіцянками щодо кількості.

Водночас кажуть - тепер вже публічно (а ми з вами говорили про це, коли це лише була інформація не на камеру), що пріоритетом на цей рік буде поставка Україні систем протиповітряної оборони. Але станеться це вже після контрнаступу. А щодо того, як він відбуватиметься, є одне зауваження. У Радбезі США заявляють, що команда Байдена не заохочує і не підтримує удари ЗСУ по території Росії.

Тут теж пряма цитата Кірбі – "Ми були максимально відвертими у цьому питанні з Україною. Ми не хочемо бачити ескалацію цієї війни за межі того, до чого вона вже дійшла, і це було нашим аргументом із самого початку". І це рамки, яких Штати просять дотримуватися, звільняючи свою територію, але не переходити на російську територію. Решта - строки, терміни, умови - все на розсуд українського військового і політичного керівництва. Координація із Пентагоном існує, вона тісна, але це дійсно лише координація. Всі накази віддаються із Києва.