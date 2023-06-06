Окупаційна влада Херсонщини оголосила про "планову евакуацію населення" [ Редагувати ]
Окупаційна влада Херсонської області оголосила про евакуацію мешканців трьох районів через руйнування Каховської ГЕС.
Через стрімке підвищення рівня води після руйнування Каховської ГЕС готується планова евакуація населення. Першими евакують мешканців трьох районів - Новокаховського, Голопристанського та Алешкінського.
Внимание: жителям Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов необходимо собрать личные вещи, документы, взять продукты питания на 3 дня и питьевую воду. Прежде, чем покинуть свои жилые дома, следует отключить газ и воду.
Там у повідомленні йдеться про те, що "Россия своих не бросает!".
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