У Міноборони пояснили, чого хотіла досягти росія підривом Каховської ГЕС [ Редагувати ]
росіяни за допомогою підриву Каховської гідроелектростанції хотіли призупинити деокупацію. Але ворог отримав протилежний ефект.
Про це повідомляє заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.
Вона зазначила, що підрив Каховської ГЕС здатний призвести до серйозної екологічної та гуманітарної катастрофи.
"Цілеспрямований підрив дамби було здійснено російськими окупантами, щоб призупинити процес деокупації Силами оборони України та змістити вектор уваги суспільства з подій, що відбуваються в Бєлгородській області. Натомість російські окупанти отримали протилежний ефект", - написала чиновниця.
Маляр уточнила, що зараз у критичному стані перебувають мирні жителі тимчасово окупованих населених пунктів Херсонської області, оскільки підрив дамби позбавив їх прісної води.
Крім цього, за словами заступника міністра оборони, було затоплено позиції російських військових підрозділів. Це може призвести до масштабного змиву російських мінних полів та їхньої детонації в хаотичному порядку.
Нагадаємо, російські солдати сьогодні, 6 червня, вночі підірвали Каховську ГЕС, яка раніше була замінована. Дії ворога можуть спричинити затоплення близько 80 населених пунктів Херсонської області.
по темі
З Херсона евакуюють жителів района Корабел. Також вода прибуває до низки сіл, що на околицях. Пік підняття рівня води очікується о 12 дня. Михайло Манилюк зібрав останні новини з Херсонщини.
Зрадник і колаборант, так званий "губернатор" окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо на тлі затопленого палацу культури заявив у Новій Каховці
З прибережних районів Херсонської області через руйнацію рашистами Каховської ГЕС станом на 15:00 евакуйовано майже 1 300 осіб. За попередньою інформацією наразі підтоплено 13 населених пунктів на правому березі Дніпра
Міноборони України попередило про мінну небезпеку в зонах підтоплення в Херсонській області. Потоки води розмивають і зносять мінні поля рашистів. Вздовж берега лунають десятки вибухів
У мережі опублікували перший супутниковий знімок зруйнованої Каховської ГЕС. На свіжих супутникових фото Planet Labs за 6 червня 2023 року видно наслідки підриву Каховської гідроелектростанції