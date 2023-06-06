Головного управління розвідки Міноборони має докази того, що Каховська ГЕС була знищена в наслідок використання вибухівки.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов "Суспільному".

За його словами, фахівці не бачать причин думати, що Каховська гребля "стомилася".

"Сценарії можуть бути різні. Але висновки попередні: фахівці не бачать причин думати, що дамба "стомилася". Є й інші чинники", - заявив Юсов.

Зауважимо, раніше у ГУР заявляли, що окупанти двічі мінували Каховську ГЕС перед тим, як її підірвати 6 червня. В розвідці додають, що такий крок свідчить про паніку серед загарбників.