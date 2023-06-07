Військовий нагадав міністру Камишіну, що поки він піариться з Кличком, на фронті гинуть люди

Замість того, щоб піаритися на горі людей та тролити політиків, зокрема мера Києва Віталія Кличка, міністру стратегічних галузей промисловості Олександру Камишіну варто було б зайнятися своєю роботою з налагодження виробництва поставок боєприпасів та техніки на потреби фронту