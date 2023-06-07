Журналісти показали, як еліта відпочиває у ресторанах Києва в комендантську годину (відео) [ Редагувати ]
"Українська правда" опублікувала чергове відеорозслідування про те, як забудовники, правоохоронці та київські чиновники відпочивають у столичних ресторанах у комендантську годину.
Деякі столичні розважальні заклади працюють у комендантську годину, робота не припиняється навіть під час останнього місяця постійних обстрілів Києва.
Як виявилося, заклади не просто працюють вночі, а їх навіть відвідують забудовники, правоохоронці та київські чиновники, які мають слідкувати за дотриманням комендантського часу.
Журналісти зафіксували директора департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації Олександра Нікорака, столичного забудовника Артура Мхітаряна та заступника генерального прокурора Ігоря Мустецу.
по темі
У Києві на озері побачили справжній водяний смерч, який ще називають "торнадо над водою"
Apple представила гарнітуру змішаної реальності Vision Pro. Це окуляри з доповненою та віртуальною реальністю
Замість того, щоб піаритися на горі людей та тролити політиків, зокрема мера Києва Віталія Кличка, міністру стратегічних галузей промисловості Олександру Камишіну варто було б зайнятися своєю роботою з налагодження виробництва поставок боєприпасів та техніки на потреби фронту
Мер Києва Віталій Кличко закликав голів районних державних адміністрацій "не сіяти вітер в серці країни" та не "робити відвертої політичної дурні". Там столичний градоначальник відповів на відеозвернення голів районів столиці з пропозицією відмовитись від одночасного суміщення декількох посад - міського голови та голови КМДА
Голови державних районних адміністрацій Києва записали спільне відеозвернення до мера Віталія Кличка. У ньому вони закликали столичного градоначальника не перекладати відповідальність за місто на райони. Ролик опублікував голова Деснянської РДА Дмитро Ратніков