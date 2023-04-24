У Києві п'яний водій за 5 хвилин до комендантської години на швидкості збив нацгвардійця (відео) [ Редагувати ]
У Києві 21 квітня нетверезий водій на швидкості збив військового Національної гвардії. Потерпілого із травмами та втратою пам'яті госпіталізували.
Про це повідомляють у соціальних мережах.
У соцмережах стверджують, що нетверезий водій за 5 хвилин до комендантської години на швидкості рухався трасою. Він не зупинився перед блокпостом і збив військового Національної гвардії.
У потерпілого діагностували численні переломи та втрату пам'яті. Наразі за його життя боряться медики.
Також у Мережі опублікували відео з місця аварії, як водій збиває правоохоронця.
по темі
У понеділок, 17 квітня, у Німеччині зіткнулося кілька військових автомобілів армії Сполучених Штатів
На залізничній станції у місті Первомайський на Харківщині сталося вбивство
У четвер, 13 квітня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" співорганізатор проєкту Unbroken, депутат Львівської міськради Андріян Гутник розповів про форум реабілітації, який відбувся у Львові
У суботу, 8 квітня, у Молдові внаслідок аварії, в яку потрапив автобус, постраждали п’ятеро громадян України
В ДТП помер колишній народний депутат України Володимир Стретович