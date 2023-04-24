У Києві 21 квітня нетверезий водій на швидкості збив військового Національної гвардії. Потерпілого із травмами та втратою пам'яті госпіталізували.

Про це повідомляють у соціальних мережах.

У соцмережах стверджують, що нетверезий водій за 5 хвилин до комендантської години на швидкості рухався трасою. Він не зупинився перед блокпостом і збив військового Національної гвардії.

У потерпілого діагностували численні переломи та втрату пам'яті. Наразі за його життя боряться медики.

Також у Мережі опублікували відео з місця аварії, як водій збиває правоохоронця.