Президент США Джо Байден прокоментував руйнування греблі Каховської ГЕС, яка сталася вранці 6 червня. Він пообіцяв, що Білий дім допоможе Україні.

Байдена запитали, що б він сказав росії після руйнування дамби Каховської ГЕС.

Ми не підемо. Ми збираємося допомогти Україні.

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі раніше заявив, що США поки що не знають, хто несе відповідальність за руйнування Каховської ГЕС. Зараз влада США намагається з'ясувати наслідки обвалення греблі.

Нагадаємо, вранці 6 червня обвалилася верхня частина Каховської ГЕС. Нова Каховка, Альошки та Херсон частково затоплені. На території підтоплення запровадили режим НС. За даними ДСНС України, 80 населених пунктів опинилися під загрозою затоплення. Україна і росія проводять евакуацію населення.

Руйнування Каховської ГЕС