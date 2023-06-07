Дозволи на виїзд Олексій Шевчук оформляв через Львівську ОВА. Про це йдеться у розслідуванні видання "Наші гроші. Львів".

Через систему “Шлях” із подачі Львівської обласної військової адміністрації за кордон виїхало понад тисячу чоловіків призовного віку під виглядом волонтерів.

Журналісти з'ясували, що потрапити до системи “Шлях” та стати “волонтером” втікачам допомагав відомий київський адвокат Олексій Шевчук та його колеги – юристи агенції Barristers. Справа в тому, що саме Шевчук донедавна був позаштатним радником голови ЛОВА з гуманітарної допомоги та волонтерства та головою координаційного штабу з надання гуманітарної допомоги.

Видання пише, що близько року тому було створено з десяток волонтерських організацій різного профілю. Усі їхні засновники так чи інакше пов'язані зі співробітниками агенції Barristers, а ті, у свою чергу, із Шевчуком.

Нові благодійні організації жодними добрими справами не займалися і ніхто про їхню корисну діяльність, а часто й про сам факт існування не знає. Натомість їх нібито співробітники (знайти яких здебільшого тепер неможливо) регулярно подавали прохання до Львівської ОВА на внесення до системи “Шлях” волонтерів: ті, мовляв, їдуть за гуманітарною допомогою за кордон. І Львівська ОВА, де у цей час працював Шевчук, усім давала дозвіл на виїзд. Поверталися з рейсів одиниці, а більшість волонтерів осіли в країнах Євросоюзу.

Серед організацій, що особливо відзначилися, пов'язаних з Шевчуком, журналісти відзначили «Наші добрі справи» (270 осіб отримали дозвіл на виїзд), «Небайдужі громадяни» та пов'язана з нею «Українська гільдія активістів» (клопотали про виїзд депутата Львівської міськради Назарія Бербеки. Ці дві організації внесли до «Шляху» близько 600 осіб), «Байрактар» (виїхало 220 осіб), «Український джавелін» (понад 130 дозволів), «Слава нації України!» (близько 90 дозволів).

У Львівській ОВ журналістам сказали, що не мають жодної інформації про гуманітарну діяльність цих організацій у період з 24.02.2022 по 20.05.2023 року.