В Італії рибалка спіймав найбільшого сома у світі (фото) [ Редагувати ]
Італійський рибалка Алессандро Б'янкарді у річці По спіймав сома завдовжки майже три метри. Тягнути улов з річки довелося цілу годину.
Довжина сома склала 285 сантиметрів, а вага - а вага понад 130 кілограмів. Це найбільший сом, якого колись ловили у світі.
Попередній рекорд був на 4 сантиметри менше - сома завдовжки 281 см упіймав німець Стефан Сьюз місяць тому.
Після фотосесії з трофеєм італієць відпустив гіганта до річки.
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