Зеленський відвідав переправу у Херсоні, на якій здійснюється евакуація населення [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що відвідав переправу у Херсоні, на якій здійснюється евакуація населення з підтоплених територій.
Наше завдання – максимально захистити життя й допомогти людям. Дякую рятувальникам і волонтерам! Дякую всім, хто залучений до цієї роботи!
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