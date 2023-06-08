Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що відкривати аеропорт у Львові чи іншому місті в Україні поки небезпечно. Окупанти можуть вбачати у ньому потенційну ціль.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

Це не до мене запитання. Дії уряду я не можу коментувати. Якщо буде якесь рішення подібне прийнято, то насправді це дещо дивно. Тому що як це в даних умовах (війни, - ред.) буде працювати... Зокрема, аеропорт це уже інфраструктура, за допомогою якої можуть здійснюватися перельоти цивільних суден як вантажних, так і пасажирських.

Ігнат зазначив, що перед відкриттям будь-якого аеропорту потрібно оцінити загрози та небезпеку. Речник наголосив, що міста на заході України все ще обстрілюються росією.

Треба розуміти, яка є безпека чи небезпека...От скажіть, як давно по Львову прилітали "Шахеди", чи крилаті ракети, чи по Тернополю, чи по Хмельницькому. Я думаю, відповідь у цьому. Якщо противник розуміє, що в Україні є функціонуючий аеропорт, то вони будуть в ньому вбачати потенційну ціль, яка може постачати західне озброєння.

Своєю чергою речник зазначив, що фактично всі аеродроми в Україні використовуються, але виключно військовими для захисту держави, а також для здійснення атак по противнику.