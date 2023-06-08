Україна може виробляти свої ракети з дальністю ураження понад 1000 кілометрів - Резніков [ Редагувати ]
В Україні офіційно затверджено ракетну програму, для якої вже виділяються з бюджету кошти. Це дозволить отримати ракети дальністю 1000 кілометрів власного виробництва.
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков на форумі "Великий день з NV. Діалоги про відновлення України".
"У нас з вами дуже хороші перспективи мати українські ракети з дальністю ураження більш ніж 1 тисяча кілометрів", - сказав міністр.
Він зауважив, що виконавцями цієї програми є українські виробництва. Резніков нагадав про успішний проект "Нептун", завдяки якому було потоплено флагманський корабель рф.
Міністр розповів, що через тиждень після цього західні партнери погодилися надати Україні протикорабельні ракети Гарпун для захисту чорноморського узбережжя.
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