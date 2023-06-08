Уряд передбачав, що житло українців буде руйнуватись не лише в результаті обстрілів, але й в результаті інших дій, які може спричинити агресія рф. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Ми коли розробляли відповідний закон, який розпочав свою дію вже в травні, ми передбачали, що житло буде руйнуватись не лише в результаті обстрілів, але й в результаті інших дій, які може спричиняти агресія рф. Тому, в законі прописано, що компенсація буде надаватись за зруйноване та знищене житло і у наслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій. Тому, те, що відбулось у наслідок руйнування ГЕС, обов'язково підпаде під дію відповідного закону", - зазначила Шуляк.

Також вона розповіла, як просувається програма відновлення житла українців.

"З 10 травня почався перший етап, який стосується єВідновлення, коли можна отримати швидку компенсацію, щоб зробити швидкий ремонт. Це стосується пошкоджень незначних (до 200 тисяч гривень). Перші 8 людей таку компенсацію отримали, одна з них - пенсіонерка, яка скористалась "Дією". Якщо ми говоримо про другий етап компенсацій, до якого зараз активно готуються органи місцевого самоврядування, створюючи відповідні комісії та Міністерство цифрової трансформації, розробляючи цифрові механізми для того, щоб люди могли отримати житловий сертифікат. Для того, щоб отримати компенсацію за знищене житло, можна буде скористатись не лише "Дією", а й звернутись до ЦНАПу, до нотаріуса, до Центру соціального захисту", - додала Шуляк.