Музеї та бібліотеки розграбовані чи знищенні, а вцілілі окупанти використовують, як штаби. І це далеко не все, що вчиняють російські окупанти з культурною спадщиною України на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя.

Владислав Мороко, директор Департаменту культури та інформаційної політики Запорізької ОВА:

Там, де лінія фронту, +-30 кілометрів - це вже знищено, як фізично і є така особливість, на яку треба звернути увагу , 80-90 відсотків нашої історичної памʼяток - це кургани. Вони використовуються, як зброя або використовується як захисна споруда. Ми побачили, що по території 160 курганів - цей мега коп пройшов. Це вже нищення, це те, що ми вже бачили на фотографіях.

А от яка ситуація із музеями, бібліотеками та закладами культури на окупованих територіях буде відомо лише після деокупації. У Запорізькій військовій адміністрації планують із відбудовою започаткувати і новий підхід до культурно-освітніх послуг. Шлях відбудови розпочнуть з відновлення українського мовлення та інформування населення. Водночас фахівці проводитимуть і обстеження стану культурної спадщини.

Олександр Ткаченко - міністр культури та інформаційної політики України:

Разом з міжнародними експертами або разом з нашими експертами, які працюють з міжнародними організаціями, ревізія всього того, що знаходиться в музеях. Це все потрібно фіксувати для того, щоб ми повідомляли в ЮНЕСКО і інші організації в першу чергу. Для того, щоб запобігти незаконному трафіку.

Та навіть там, де не ступала нога окупанта, культурну спадщину нищать російські снаряди. Нікополь 11 місяців під ворожим вогнем. У місті понівечено більше двох десятків закладів культури.

Тетяна Обиденна - перший заступник міського голови Нікополя:

Наша робота буде направлена на розвиток культури і відбудова. Ми бачимо, буде відбуватися і по цим напрямкам історико-культурологічний і розважальний комплекс буде перлиною. Ми хочемо створити культурний центр, де буде для наших дітей, для нашої молоді. Я думаю, дуже цікава форма надання послуг для населення.

У Петриківці вже закладено фундамент під майбутній головний музей петриківського розпису та народних ремесел. Його вже доволі амбітно охрестили головною родзинкою цього мистецтва.

Лідія Можна - секретар Петриківської сільської ради:

Родзинкою буде - це надзвичайний дизайн цієї будівлі. Вона сферна, вона двоповерхова. Формується зараз проект по укриттю в підвалі. Яке має забезпечити 300 чоловік для укриття, тобто це основний центр буде і безпековий. Не тільки кулуарний.

Будівництво музею почали ще до початку війни. Усі будівельні роботи на початку великої війни призупинили. Згідно з кошторисом, загальна вартість обʼєкту більше 150 мільйонів гривень. Вже цього року планують виділити більше 2 мільйонів.