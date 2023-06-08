Як реформувати систему усиновлення і спростити її? Всі ці питання сьогодні обговорили представники влади, волонтери, бізнес та громадськість. За підсумком зустрічі вирішили розробити механізм "державно-приватного" партнерства у питаннях сирітства. Докладніше розкаже Олена Логінова.

Це - кадри з фільму про українських дітей-сиріт, яких волонтери одного з Благодійних Фондів вивезли до Туречччини у березні минулого року. Це - малеча з прифронтових зон Дніпропетровщини та Кривого Рогу. Ця евакуація стала однією з наймасштабніших за час повномасштабного вторгнення - вдалося врятувати понад 1700 дітей.

Наталя Масло, директорка Благодійного Фонду, співорганізаторка евакуації дітей-сиріт до Туреччини:

Нам для цього знадобилось 9 літаків, нам для цього знадобилось 30 днів - зараз в них є все. В них є харчування, в них є дозвілля. Всі дітки навчаються, вони прикреплені до своїх шкіл в Україні і всі вони получають освіту онлайн в українських школах.

Олена Зубарева, директор зі стратегічних комунікацій Благодійного Фонду, який організував евакуацію дітей сиріт:

У нас не було жодної здорової дитини, розумієте - 50 процентів зубів ми всім полікували. У нас були діти, які взагалі нічого не чули...

Але проблема сирітства в Україні значно ширше і зараз болюча як ніколи раніше. Близько 15 000 дітей потребують батьківського піклування і проблема в рази погіршилась через військову агресію росії.

Василь Луцик, голова Національної соціальної сервісної служби України:

За рік війни у нас зʼявилося близько 9000 дітей-сиріт, тобто за минулий рік 2022 ця статистика також влючає тих дітей, які стали дітьми без батьківського піклування з нових підстав, тобто батьки перебувають в полоні, батьки є заручниками окупаційної влади.

Складна і довготривала процедура сбору та оформлення документів на усиновлення, очікування в чергах ... Все це проблеми, з якими стикаються потенціальні усиновлювачі. Сім'я телеведучого Тімура та Інни Мірошниченків пересвідчилися у цьому на власному досвіді. Пара вже має власних дітей, але вирішили усиновити дитину-сироту. Та як виявилось, поки зробити цього не можуть, бо з'явилась неочікувана перешкода...

Тімур Мірошниченко, телеведучий, потенційний усиновлювач:

Зараз ми насправді зтикнулися з проблемою, що дітей немає! Ніяких ніде. Дружина обдзвонила абсолютно всі області, абсолютно всі обласні служби і всюди відповідь одна - дітей немає.

Інна Мірошниченко, потенційна усиновлювачка:

Я не кажу яких дітей ... я не кажу: "Мені, будь ласка, здорового хлопчика з блакитними очима". Я питаю: "Кандидат в усиновлювачі, мені дозволено усиновити дитину віком до 4 років". "Немає". Кидають слухавку. Кажуть: "Немає дітей, всі евакуйовані".

Щоб вирішувати всі ці питання і успішно реформувати систему сирітства в Україні, потрібна спільна робота держави і приватної ініціативи. Певні організатори евакуації дітей до Туреччини. Тому на спільне обговорення зібрали представників влади, державних структур і громадськості.

Олена Зубарева, директорка зі стратегічних комунікацій Благодійного Фонду, який організував евакуацію дітей сиріт:

Держава - вона має всі ресурси на сьогоднішній день, щоб допомогти дітям знайти родину, але тільки якщо в неї буде допомога приватного сектору - це бізнес, це фонди, які створюються саме щоб допомогти державі.

Держава вже робить кроки до реформування - спрощує процедуру усиновлення. Тепер подати заявку та документи можна через додаток "ДІЯ". Також спростили можливості усиновлення дітей, які під час війни евакуйовані закордон. А таких зараз понад 7000.

Василь Луцик, голова Національної соціальної сервісної служби України:

Ми запустили механізм дистанційного знайомства з дитиною. Тобто перше знайомство проходить через "зум" і якщо ми бачимо, що встановлено контакт, то людина вже може поїхати фізично або хтось один збатьків і познайомитися з дитиною і далі розпочати процедуру усиновлення. Далі ми хочемо спрощувати, тобто мінімізовувати ці етапи для того, щоб воно не затягувалось на невизначений термін.

І головним завдання ставлять перед собою знайти для дітей саме сімʼю. Адже тільки в умовах справжньої турботи і любові дитина може повноцінно розвиватися.