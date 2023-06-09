У ДТЕК не виключають можливі відключення світла після підриву Каховської ГЕС [ Редагувати ]
У ДТЕК не виключають, що після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС в Україні можуть ввести відключення світла.
Про це повідомляє виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.
За його словами, енергетична система України зараз адаптується, щоб зменшити об'єм води, що скидається в Каховське водосховище, а також забезпечити достатній рівень потужностей за рахунок ТЕС.
Сахарук додав, що станції дають додаткову генерацію, щоб споживачі по всій країні не мали відключень світла. Проте він не виключає, що у вечірній час може виникати дефіцит, а отже і обмеження.
"Виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але ситуація в енергосистемі залишається непростою, а ввечері у зв'язку з обмеженою кількістю енергоблоків у роботі може виникати дефіцит потужності", - йдеться у повідомленні.
Директор ДТЕК також зазначив, що наразі найбільше відключень світла у прифронтових районах, але вони не пов'язані з дефіцитом в енергосистемі.
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