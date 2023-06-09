"Намотували круги навколо міст": подробиці нічної атаки рф [ Редагувати ]
Цієї ночі, 9 червня, країна-агресор рф застосувала проти України дрони-камікадзе, розвідувальні БПЛА й ракети, які кругами літали довкола міст. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Таким чином ворог намагався промацати слабкі місця ППО.
Цього разу направили й дрони-камікадзе, і розвідувальні безпілотники, і ракети, які літали фактично кругами. Яка мета? Те, що - паніку сіяти - то я навіть не беру до уваги, це - завжди, а загалом, щоби розосередити увагу ППО, з’ясувати її слабкі місця. "Шахеди" застосовуються для виснаження боєкомплекту, промацування слабких місць нашої протиповітряної оборони.
За словами речника Повітряних сил, ракетами ворог також намагається ввести ППО в оману, оскільки снаряди запускають в одному напрямку, після чого їх траєкторію змінюють, намотують круги по маршруту слідування.
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