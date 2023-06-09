У Київській області всі розважальні заходи - концерти, шоу-програми, дискотеки тощо - мають закінчуватись не пізніше 21:00. Таке рішення ухвалила Київська обласна військова адміністрація.

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко написав у Facebook:

Війна триває. На жаль, дехто про це забув. Продовжують розважатися навіть під час повітряної тривоги під гучну музику та світлове шоу. Наприклад, як це було декілька днів тому в Одесі. Тому йдеться не лише про моральний бік, але й про безпеку!

Очільник Київщини звернувся до власників та відвідувачів розважальних комплексів в області та нагадав, що комендантська година продовжує діяти з 00:00 до 5:00.

На цей період усі розважальні заклади без винятку - бари, ресторани, заміські комплекси, клуби, ТРЦ тощо - мають припиняти свою роботу. За порушення комендантської години законом передбачена відповідальність.

Обмеження ніхто не скасовував. Триватимуть вони до завершення дії правового режиму воєнного стану.



Запевняю, що будемо проводити перевірки щодо дотримання норм у регіоні. До цього активно залучатимемо працівників поліції.



Дотримання комендантської години та безпекових норм - це не тільки питання захисту наших громадян, а також поваги один до одного і наших захисників. Прошу мешканців області про це пам'ятати!

Нагадаємо, днями журналісти показали, як еліта відпочиває у ресторанах Києва в комендантську годину.