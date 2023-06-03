Без світла залишаються 16 тисяч мешканців Киъвщини

У Київській області через вчорашню негоду запроваджені аварійні відключення світла, без електропостачання залишаються майже 16 тисяч мешканців. Про це повідомляє ДТЕК.

Через вчорашнє погіршення погодних умов у Київській області відбулися аварійні відключення світла. Ми вже повернули світло для понад 90 тисяч домівок.



Станом на 9:30 без електропостачання залишаються близько 16 тисяч клієнтів у 11 населених пунктах, що знеструмлені повністю, та 35 - частково. Пошкодженими залишаються 22 лінії електропередачі 6-10 кВ та 673 трансформаторних підстанції.

Найбільше відключень у Броварському, Бориспільському та Бучанському районах. Ліквідація наслідків негоди триває. Для цього задіяні 78 бригад.

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