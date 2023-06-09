Міністерство закордонних справ Ісландії викликало російського посла, щоб повідомити його про закриття з 1 серпня посольства у Москві. Про це йдеться на сайті уряду Ісландії.

У відомстві наголосили, що це не розрив дипломатичних відносин, а Ісландія працюватиме над відновленням роботи посольства.

Нинішня ситуація просто не дозволяє невеликій дипломатичній службі Ісландії мати посольство в Росії. Сподіваюся, що умови колись дозволять нам мати нормальні та плідні відносини з Росією, але це залежить від рішень, які прийматиме Кремль.

У МЗС Ісландії наголосили, що наразі торговельні, культурні чи політичні відносини з росією перебувають на рекордно низькому рівні, тому робота посольства у Москві більше не є виправданою.

​Ісландія також звернулася до росії з проханням обмежити діяльність свого посольства в Рейк'явіку та знизити рівень диппредставництва.

Ісландія слідом за ЄС запровадила санкції проти росії ще 2014 року. Вони були розширені після початку збройного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

Нагадаємо, у березні Ісландія визнала Голодомор геноцидом українського народу.