Ісландія зачиняє посольство у росії [ Редагувати ]
Міністерство закордонних справ Ісландії викликало російського посла, щоб повідомити його про закриття з 1 серпня посольства у Москві. Про це йдеться на сайті уряду Ісландії.
У відомстві наголосили, що це не розрив дипломатичних відносин, а Ісландія працюватиме над відновленням роботи посольства.
Нинішня ситуація просто не дозволяє невеликій дипломатичній службі Ісландії мати посольство в Росії. Сподіваюся, що умови колись дозволять нам мати нормальні та плідні відносини з Росією, але це залежить від рішень, які прийматиме Кремль.
У МЗС Ісландії наголосили, що наразі торговельні, культурні чи політичні відносини з росією перебувають на рекордно низькому рівні, тому робота посольства у Москві більше не є виправданою.
Ісландія також звернулася до росії з проханням обмежити діяльність свого посольства в Рейк'явіку та знизити рівень диппредставництва.
Ісландія слідом за ЄС запровадила санкції проти росії ще 2014 року. Вони були розширені після початку збройного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.
Нагадаємо, у березні Ісландія визнала Голодомор геноцидом українського народу.
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