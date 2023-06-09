У росії сім'ям загиблих на війні проти України роздали квитки у цирк [ Редагувати ]
У російському місті Тюмень місцевим жителям, у яких родичі загиблих на війні проти України, роздали квитки у цирк в якості "компенсації".
Про це інформує FREEДОМ.LIFE
Повідомляється, що запрошення роздавали представники військкомату. Жителі Тюмені не надто схвально оцінили ініціативу, а деякі були шоковані ставленням влади до своїх громадян.
Пізніше цю інформацію підтвердили і в департаменті соціального розвитку регіону.
"Квитки роздавав військкомат. Вони самі формували списки", - заявили чиновники.
Але навіть тут російська влада показала своє відношення до громадян. Повідомляється, що квитки роздали не всім членам сімей, а лише дітям, тому дружинам загарбників доведеться розважати себе іншим чином.
по темі
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про те, що росія може розповсюджувати дезінформаційні та провокаційні повідомлення
У Владивостоці вочевидь природа вирішила "наказати" окупантів за підрив Каховської ГЕС
У Новій Таволжанці Шебекінського району Бєлгородської області вбили старшого оперативного угруповання Бєлгород Андрія Стесєва. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони
Бійці "Російського добровольчого корпусу" та "Легіону Свобода росії" у неділю, 4 червня, заявили про те, що вони заходять до передмістя Шебекіно
рф у ході своєї повномасштабної війни проти України не змогла досягти жодної з цілей, офіційно заявлених керівником кремля володимиром путіним під час оголошення так званої "спецоперації"