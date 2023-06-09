У російському місті Тюмень місцевим жителям, у яких родичі загиблих на війні проти України, роздали квитки у цирк в якості "компенсації".

Про це інформує FREEДОМ.LIFE

Повідомляється, що запрошення роздавали представники військкомату. Жителі Тюмені не надто схвально оцінили ініціативу, а деякі були шоковані ставленням влади до своїх громадян.

Пізніше цю інформацію підтвердили і в департаменті соціального розвитку регіону.

"Квитки роздавав військкомат. Вони самі формували списки", - заявили чиновники.

Але навіть тут російська влада показала своє відношення до громадян. Повідомляється, що квитки роздали не всім членам сімей, а лише дітям, тому дружинам загарбників доведеться розважати себе іншим чином.