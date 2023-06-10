Російська пропаганда бере пряму участь у геноциді українського народу - Герасим'юк [ Редагувати ]
Російські медіа не лише виправдовують викрадення окупантами українських дітей, але й програмують самі ці злочини. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк.
"Ми провели роботу, щоб подати матеріали в правоохоронні органи, які потім будуть додавати свідчення до судів, які будуть засуджувати всіх злочинців та терористів. Ми їх підготували для численних міжнародних організацій та відсилаємо їх по всім країнам Європи. Вони (російські медіа-ред.) не лише виправдовують ці злочини, вони їх програмують. Вони беруть безпосередню участь в цих діях, які є кампанію по запровадженню геноцидних дій. Тому ми і поширюємо ці матеріали. Пропагандистьскі ресурси намагаються дати таке трактування, яке б забезпечило внутрішнє сприйняття у росіян цих дій", - зазначила Герасим'юк.
Вона додала: "Завтра я буду виступати у Раді Європи, де перед своїми колегами, членами Ради Європи буду про це говорити. Ми повинні пояснювати це світу і показувати свідчення.
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