Підрив Каховської греблі - стратегічна військова помилка росіян. Так коментують ситуацію на британському телебаченні. Катастрофу широко висвітлюють в західній пресі та повідомляють про перші ознаки українського наступу. Світлана продовжить тему.

Руйнування Каховської греблі - вийшло в топновини британської преси. Насамперед його показують як велику людську біду та екологічну катастрофу. Чи не кожна велика редакція відправила власного кореспондента в затоплений регіон. Вони розповідають і про складнощі евакуації, і про загрози мін, які позмивало з російських оборонних позицій. А ще обговорюють вплив підриву на розстановку військових сил. Приміром, на інформаційному каналі "Sky News" підрив греблі назвали великою помилкою росіян.

Шон Белл, військовий аналітик, віцемаршал авіації у відставці:

росія не може підірвати дамбу вдруге, а це літо, земля підсохне, і раптом українці зможуть запустити потенційний наступ через Дніпро, і оскільки раніше було б катастрофічно почати такий наступ і бути затопленими через підрив дамби, то тепер це більше не варіант. Отже, урок тут такий: майже, напевне. росія підірвала цю дамбу трохи зарано, а з військової точки зору - це більше не загроза на полі бою.

Чимало уваги в британській пресі відводиться й українському контрнаступу. Журналісти та аналітики пильно стежать за розвитком подій на передовій в очікуванні давно анонсованої масштабної атаки. Бо розуміють, що насправді про її початок ми не дізнаємося з офіційних джерел. А лише аналізуючи ситуацію на землі. І схоже, що Київ завершив нульову фазу контрнаступу, коли бив по складах та логістичних центрах противника. І перейшов до першого етапу - тисне по всій лінії фронту, щоби визначити слабкі місця та розділити окупаційні сили надвоє.

Руперт Джоунз, ексгенерал-майор армії Великої Британії:

На цю мить буде інформація і дезінформація, це гра в здогадки, плани будуть триматися в таємниці. Але насправді виглядає, що ми можливо знаходимося на підніжжі наступу. Всі зараз пристально спостерігають, щоби не пропустити нічого. Але очевидно, що українці сильно тиснуть навколо Бахмуту, а заяви росіян про зупинку контрнаступу - радше із розряду фантастики.

І саме у такі моменти війни, коли очікується переламна подія - аналітики прогнозують ще більше дезінформації. Бо якщо Київ змушує противника хвилюватися вже тим, що мовчить, то москва вдається до відпрацьованої техніки - перекручувати факти з ніг на голову та відверто брехати.

Тім Кросс, ексгенерал-майор армії Великої Британії:

Коли я був командиром, то одним із моїх регулярних інструктажів був - медіаоперації, операції з пропаганди, психологічні операції, називайте їх як хочете. росія особливо вправна в цьому, в дезінформації, в обмані, вони називають це "маскіровка". І обидві сторони намагаються виграти цю психологічну війну.

А в американському виданні "Politico" попереджають, що у випадку невдачі українського контрнаступу, на Київ почнуть тиснути - домовлятися з кремлем. І на кону не лише подальша підтримка Заходу, але й світова репутація самого американського президента. Бо на тлі внутрішніх труднощів у США, Джо Байдену необхідне "тріумфальне" повернення на світову арену.