"Мій дім затопила росія". Флешмоб під таким гаслом влаштували українці в Німеччині. Люди прийшли на одне з озер Берліна. Хто їх підтримав, а хто ні? Тетяна Логунова побувала на акції.

Шлахтензее. Озеро, на якому жителі Берліна та околиць люблять відпочивати у спеку, сьогодні стало ще і центром політичного протесту. Українці, які нині мешкають у німецькій столиці, організували тут акцію під гаслом "Мій дім затопила росія". Її спеціально відклали до вихідних, щоб український протест побачили та почули якомога більше людей.

Єва Якубовська, організаторка акції протесту, представниця організації "Віче":

У вихідний день. Аби люди могли зібратися, аби всі могли разом зайти у воду і голосно заявити до всього світу, до людей, які тут приходять, от ми бачимо скільки людей тут спускаються, проходять повз, нагадати їм, що попри реальність, яка є з мирним небом, завдяки тому, що Україна тримає кордони російської імперіалістичної загарбницької росії, нагадати ціну, яку платять щодня люди та тварини.

Взяти участь у флешмобі запрошували через соціальні мережі. Охочих просили прийти з плакатами та в одязі, в якому можна зайти по пояс у воду. На заклик організаторів відгукнулися десятки людей. Тетяна добиралася до Берліна три години потягом. Не приїхати не могла. Жінка з Олешок і в затопленому окупованому росіянами місті у неї багато друзів та знайомих.

Тетяна, учасниця акції протесту:

Там жах, просто жах. Людям не дають евакуюватися. Я кажу, а у мене сльози. Розстрілюють лодки, не дають захистку, прихистку, води питної немає, їжа закінчується. Що буде далі невідомо.

Ця трагедія особиста і для Євгенії. Вона з Херсона.

Євгенія, учасниця акції протесту:

Вся прибережна зона там повністю затоплена. Мій будинок він біля берега, і в нас води… Ну ось, високі дерева, тільки крону видно.

Рівно опівдні учасники акції заходять у воду. Щоб голосно назвати винних.

Мій дім затопила росія!

Повторювати це знову і знову необхідно - впевнені організатори акції. Їх приголомшила перша реакція німецьких ЗМІ на трагедію у Каховці. Писали приблизно таке - "невідомо, хто стоїть за підривом греблі. Україна та росія звинувачують одна одну".

Єва Якубовська, організаторка акції протесту, представниця організації "Віче":

У нас є кілька теорій. Одна з них така. Це величезна катастрофа, і як тільки ти її назвеш, то мають бути відповідні дії. А оскільки люди не готові робити ці дії, вони обирають радше мовчання.

Німецький уряд, до слова, на відміну від ЗМІ, не мовчав. Канцлер Олаф Шольц назвав підрив греблі новим виміром війни, яку путін веде проти України.