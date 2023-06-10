День батька 2023: коли відзначають в Україні [ Редагувати ]
Всі українці знають, що в травні заведено вітати мам з Днем матері, але не всім відомо, що в календарі офіційних свят також знайшлося місце татам. День батька щорічно відзначають у червні.
В Україні свято відзначається на офіційному рівні з 2019 року за указом п'ятого президента Петра Порошенка.
- Дата події - третя неділя червня.
- Цього року відзначаємо День батька 18 червня.
- Є ще одна, неофіційна дата, - Всенародний день батька в третю неділю вересня (17 вересня).
Третя неділя червня не дарма обрана датою свята. У цю дату День батька відзначають в Америці і в багатьох інших країнах світу. Свято татусів запропонувала створити американка Сонора Додд в 1909 році. Таким чином вона хотіла вшанувати пам'ять покійного батька, який, будучи вдівцем, виростив в любові і турботі шістьох дітей. Перше святкування відбулося 19 червня 1910 року.
До 60-х років торжество поширилося всім штатам США, а до 10-х років 21 століття стало відомим у всьому світі. В Україні свято довго відзначали неофіційно, і лише в 2019 встановили дату.
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