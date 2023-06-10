Окупанти обстріляли рятувальників під час гасіння пожежі [ Редагувати ]
Окупанти обстріляли бригаду рятувальників під час ліквідації наслідків попередньої атаки. Один співробітник ДСНС загинув інший госпіталізований. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Харківській області.
Черговий злочин проти рятувальників: під час гасіння пожежі повторний обстріл обірвав життя вогнеборця в Харківській області.
В службі повідомили, що загиблому рятувальнику 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Харківській області Михайлу Піскуну було 29 років.
Його колега - пожежний-рятувальник Іван Москалюк зазнав чисельних поранень і був госпіталізований до лікарні.
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