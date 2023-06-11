Низка країн світу засудили підрив греблі, але жодна з них не направила своїх рятувальників до Херсонщини. Через військову ситуацію.

В Україну дедалі більше надходить гуманітарної та фінансової допомоги з-за кордону. Попри обережну першу реакцію на підрив росіянами Каховської ГЕС, країни активно відгукуються на прохання Києва сприяти у подоланні наслідків масштабного затоплення. Хто чим і скільки ділиться - дивіться далі.

Генератори, фільтри для води, помпи, медичне обладнання та все необхідне для об притулків. Міжнародні організації та окремі країни надсилають в Україну гуманітарну допомогу постраждалим від затоплення, спровокованого підривом на Каховській ГЕС.

Ще на тижні Євроатлантичний координаційний центр НАТО з реагування на катастрофи уклав і поширив серед союзників список найбільш необхідного. Окрему програму допомоги запускає МАГАТЕ. Найближчими днями в Україну має приїхати директор цієї організації Рафаель Гроссі, обіцяє привезти президентові Володимиру Зеленському детальний план допомоги.

Рафаель Гроссі, голова МАГАТЕ:

Сьогодні я запускаю програму допомоги Україні у відповідь на затоплення греблі у Новій Каховці і запит президента Володимира Зеленського щодо міжнародної допомоги. Україна може розраховувати на нашу підтримку зараз і також у подоланні довготривалих наслідків цієї катастрофи.

У відповідь на прохання України про допомогу Євросоюз застосував Механізм цивільного захисту. Це найбільша у світі система скоординованого надання невідкладної допомоги при надзвичайних ситуаціях. Вона залучає всі 28 країн-членів ЄС та держави-партнери. Цей механізм Євросоюз застосовував вже узимку, коли українці потерпали від блекаутів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Європа передала Україні 88 тисяч тонн гуманітарних вантажів. А у квітні цього року офіційний Київ і сам став повноправним учасником такої системи.

Зараз для подолання наслідків підриву греблі європейські держави, а їх уже близько десятка, передають цистерни для води, бурові насоси, намети, гумові човни, рятувальні жилети, ліжка та ковдри. Конкретні запити опрацьовують з українськими рятувальниками на місцях. Бельгія загалом виділила три з половиною мільйони євро, частина цих коштів піде на закупівлю генераторів. Уряд Великої Британії передає 16 мільйонів фунтів гуманітарним організаціям, які працюють в Україні. Про наданнядопомоги в зоні підтоплення відзвітували в ООН. Гуманітарна координаторка ООН у Україні Деніс Браун особисто відвідала зону лиха.

Деніс Браун, гуманітарний координатор ООН у Україні:

Гуманітарну допомогу надавали з першого дня. Привозили їжу та воду. Наші команди працюють на місцях, допомагають громаді та місцевій владі.

Попри суттєву гуманітарну підтримку, жодна з країн поки що не зголосилася відправити в зону лиха своїх рятувальників, як це було під час землетрусу в Туреччині чи лісових пожеж у Греції, Чорногорії, Туреччині. Наша ДСНС теж відправляла свої екіпажі в ці країни. Однак зараз ситуація кардинально інша - через війну.

Приміром, у бельгійській службі з надзвичайних ситуацій BFAST, яка надає допомогу за кордоном, пояснили, що законодавство Бельгії забороняє відправляти їхній персонал у зону бойових дій. Тож долати наслідки чергової катастрофи, яку влаштували росіяни, українці мусять самотужки - за фінансової та гуманітарної підтримки з-за кордону.