У світової спільноти практично не має сумнівів у тому, що саме росія підірвала дамбу Каховського водосховища. Водночас млява реакція союзників України пояснюється бажанням отримати підтвердження теракту рашистів від власних розвідок і незалежних джерел.

Сподіватися ж на реакцію ООН не варто, оскільки ця організація перетворилася на "майданчик для змагання у красномовстві". Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив експерт-міжнародник Тарас Семенюк.

Сумніви були наших союзників і партнерів, і нас це певною мірою дивувало, чому вони так мислять, адже само собою зрозуміло, що Україні невигідно було підривати ГЕС. СБУ, Головне управління розвідки неодноразово повідомляли, що росіяни замінували греблю...

Було цілком зрозуміло, що правда на нашому боці, але ООН це така структура, яка виконує сьогодні роль такого майданчика, де кожен може позмагатися у своїй красномовності. І зрештою ООН це теж є майданчик, де найсильніші країни світу використовують високу трибуну ООН для підтримання своєї гегемонії.

Ми бачимо, що були такі незрозумілі оцінки ситуації на ГЕС і через вплив росіян. Тому що росіяни ще раніше до підриву свідомо і штучно стримували воду, яка накопичувалася в резервуарі, щоб створити умови для прориву природнього, для зламу самого резервуару. Тобто вони готували цей теракт.

Науковці Норвегії підтвердили, що був саме вибух. Не пролом води природній, але був саме вибух, що розставило всі крапки над і.

Друге, ми не повинні осуджувати наших союзників за таку позицію, адже в демократичних державах рішення і офіційну позицію уряди приймають, коли вони отримують всі дані розвідок. Тобто підтвердження. Очевидно, вони поважають дані, які передає Україна, але вони мають і свої розвідувальні групи, спільноти, які теж працюють у цьому напрямку. І поєднавши всі представлені факти, очевидно, країни тоді приймають певні рішення і озвучують публічно свою позицію.

Росія сподівалася на те, що світова спільнота замовчить це. Таким чином вони тестували реакцію світової спільноти на те, що відбувається. Очевидно, росіяни хотіли звинуватити українські збройні сили в тому, що начебто підрив дамби сприяв би затопленню російських позицій, щоб спростити контрнаступ. Але ця версія не спрацювала.