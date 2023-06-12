Президент України Володимир Зеленський позбавив державних стипендій двох боксерів - призерів Олімпійських ігор - Олега Кірюхіна та Володимира Сидоренка. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

Відповідно до пункту 9 Положення про державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімийських ігор, затвердженого Указом Президента України від 18 серпня 2004 року № 919/2004, позбавити Кірюхіна Олега Станіславовича та Сидоренка Володимира Петровича державних стипендій, які їм було призначено Розпорядженням Президента України від 25 грудня 2003 року.

Олег Кірюхін і Володимир Сидоренко - бронзові призери XXVI та XXVII літніх Олімпійських ігор з боксу відповідно (1996 та 2000 роки).

Пункт 9 положення про державні стипендії передбачає, що президент за поданням Міністерства молоді та спорту може бути позбавити виплат у наступних випадках:

засудження стипендіата за умисний злочин;

дискваліфікація Міжнародним олімпійським комітетом, Міжнародним паралімпійським комітетом, іншими міжнародними спортивними організаціями або національною спортивною федерацією з виду спорту;

порушення вимог антидопінгового законодавства;

участь в офіційних міжнародних спортивних змаганнях за інші держави;

припинення безпосередньої участі у навчально-тренувальному процесі, крім осіб, які досягли пенсійного віку.

В указі не уточнюється, через що глава держави позбавив боксерів-олімпійців президентських стипендій. Кірюхін - уродженець Маріуполя, а Сидоренко - Енергодара. Обидва міста перебувають у російській окупації.

Олег Кірюхін і Володимир Сидоренко

Нагадаємо, у серпні 2022 року Зеленський позбавив стипендії українського фігуриста, чемпіона XVI зимових Олімпійських ігор з фігурного катання на ковзанах Віктора Петренка за участь у російському льодовому шоу.