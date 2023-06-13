Російська федерація здатна виготовляти дві-п'ять ракет різних модифікацій на добу. Саме цим поясняється висока інтенсивність ракетних ударів по Україні. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив військовий оглядач Денис Попович.

Звідки ракети? Вони відновлюються. Російська федерація здатна їх відтворювати, здатна їх виробляти. І називалася раніше ця швидкість цих робіт - це 2-5 ракет на добу. Різних модифікацій, різних номенклатур. Тому бачимо, що обстріли найчастіше ведуться ракетами Х101-Х555. Це з бомбардувальників Ту-95.

Все це робиться з допомогою сірого імпорту, сірих схем. Тож так чи інакше вони певні комплектуючі здатні виробляти. Ми бачимо, що фактично 10-15-20 ракет одночасно вони здатні по території України пускати.

А щодо "шахедів" - вони доставляються Іраном. Буквально на днях прибув черговий літак, який очевидно доставив "шахеди" в розпорядження російської федерації.

Так само ми чули, що вони будують відповідний завод у російській Лабузі, який у середньостроковій перспективі, можливо, наприкінці цього року чи в наступному році може почати виробляти "шахеди" в уже масовому порядку.