"Дві-п'ять ракет на добу": військовий експерт розповів про швидкість створення ракет у росії (відео) [ Редагувати ]
Російська федерація здатна виготовляти дві-п'ять ракет різних модифікацій на добу. Саме цим поясняється висока інтенсивність ракетних ударів по Україні. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив військовий оглядач Денис Попович.
Звідки ракети? Вони відновлюються. Російська федерація здатна їх відтворювати, здатна їх виробляти. І називалася раніше ця швидкість цих робіт - це 2-5 ракет на добу. Різних модифікацій, різних номенклатур. Тому бачимо, що обстріли найчастіше ведуться ракетами Х101-Х555. Це з бомбардувальників Ту-95.
Все це робиться з допомогою сірого імпорту, сірих схем. Тож так чи інакше вони певні комплектуючі здатні виробляти. Ми бачимо, що фактично 10-15-20 ракет одночасно вони здатні по території України пускати.
А щодо "шахедів" - вони доставляються Іраном. Буквально на днях прибув черговий літак, який очевидно доставив "шахеди" в розпорядження російської федерації.
Так само ми чули, що вони будують відповідний завод у російській Лабузі, який у середньостроковій перспективі, можливо, наприкінці цього року чи в наступному році може почати виробляти "шахеди" в уже масовому порядку.
по темі
По всій Україні триває перевірка укриттів цивільного захисту і бомбосховищ. Спеціальні комісії звертають увагу на стан сховищ та чи відкриті вони. Ревізію проходять далеко не всі. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив директор департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Віктор Вітовецький
У понеділок, 29 травня, окупанти у черговий раз атакують столицю України Київ
Внаслідок нічного ракетного удару по п'ятиповерхівці в Кривому Розі загинули 3 людини,18 отримали поранення, є люди в тяжкому стані. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко
Після того, як окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС чимало вибухівки потрапило у Чорне море. Наступний наш сюжет про Тетяну Мордач - першу в Україні жінку, яка не тільки здобула фах водолаза, а й взялася опановувати підводне розмінування.
У світової спільноти практично не має сумнівів у тому, що саме росія підірвала дамбу Каховського водосховища. Водночас млява реакція союзників України пояснюється бажанням отримати підтвердження теракту рашистів від власних розвідок і незалежних джерел