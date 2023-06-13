Гарантії безпеки чи вступ до НАТО: політичний аналітик розповів про перспекти України (відео) [ Редагувати ]
Польща наполягає на якнайшвидшому приєднанні України до НАТО. Разом з іншими країнами Східної Європи Варшава хоче запропонувати Києву на саміті у Вільнюсі певну дорожню карту. Утім Франція та Німеччина остерігаються ескалації з росією і скептично налаштовані на швидке приєднання України до НАТО. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів політичний аналітик Максим Джигун.
Ми спостерігаємо протягом тривалого часу, що одним з основних лобістів України на заході є президент Польщі Анджей Дуда. Він був головною рушійною силою в тому, аби змінити підходи та світогляд таких доволі консервативних Шольца із Макроном у контексті підтримки України. Цьому є пояснення. Дуда розуміє, що захист України - це захист Польщі.
Що ж стосується цих двох держав - Німеччини та Франції, - ми бачимо, що там є певні дискусії внутрішні, на політичному рівні, є питання щодо настроїв суспільств. Наприклад, у Німеччині 55% німців ввжають, що найближчим часом Україні не потрібно давати якоїсь чіткої перспективи вступу до НАТО.
Дуже важливо донести Шольцу та Макрону, що крім якихось вподобань суспільства французького чи німецького є ще об'єктивна картинка, і є ще об'єктивна загроза для цих держав. Тому що росія є ядерною державою. Тому безпека України - це і захист цих держав.
Дуже сподіваюся, що і Шольц і Макрон - про Дуду говорити не буду, він однозначно схильний до України - вони дещо звільнять свій погляд на ситуацію і результатом буде те, що ми отримаємо додатково двох союзників щодо гарантій безпеки. Але разом із тим дуже важливо, аби всі гарантії безпеки не стали альтернативою вступу до НАТО.
Зараз наші всі зусилля мають бути спрямовані на те, щоб ми з одного боку отримали ці гарантії безпеки, яких ми так потребуємо, але разом з тим, щоб нам не заговорювали зуби і не розповідали, що це буде замінником нашої інтеграції та повноправного членства в Північноатлантичному альянсі.
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