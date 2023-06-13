Розширення НАТО, місце України в Альянсі й військову допомогу Києву обговорюють у США [ Редагувати ]
Розширення НАТО, місце України в Альянсі й військову допомогу Києву обговорюють цими днями у Сполучених Штатах. У Вашингтоні - востаннє перед "кадровою зміною" приймають чинного главу Альянсу, Єнса Столтенберга. Про що саме говорять під час його американського візиту - в матеріалі нашого спецкора Дмитра Анопченка.
Програму цього візиту в останню хвилину змінили через самопочуття американського президента. І тому саме у вівторок відбудуться головні вашингтонські зустрічі Генсека Альянсу, серед яких - перемовини у Держдепартаменті й у Білому домі. Що вже абсолютно точно відомо: говоритимуть про розширення НАТО.
Особисто Тоні Блінкен підтвердив, що США чекають на вступ Швеції до НАТО - ще до Вільнюського саміту Альянсу (а він призначений на 11-12 липня). І зі Столтенбергом детально це обговорюватимуть, тому що питання і досі відкрите, цього тижня відбудуться чергові консультації між НАТО, Туреччиною та Швецією. І Штати вважають, що зволікати вже не можна - каже Блінкен.
Звісно ж, визначатимуть, якими мають бути підсумки цього саміту для України. І тут - важливий меседж. Білий дім вважає, що "Україна може стати членом НАТО у майбутньому". На цьому наголошує стратегічний координатор Радбезу США Джон Кірбі. Каже: із цим принциповим рішенням "нічого не змінилося", утім щодо перспективи запрошення Києва до НАТО найближчими місяцями США "не мають якоїсь позиції". Процитую Кірбі: "Наша політика щодо членства в НАТО залишається незмінною. Ми, як і раніше, підтримуємо політику відкритих дверей в НАТО". Але "обговорення з цього приводу повинні вестися між трьома десятками країн Альянсу і країною, що приєднується". Тобто Штати залишають це темою майбутніх перемовин Альянсу і Києва - і з усього відчувається, що не налаштовані інтенсифікувати питання вступу саме до Вільнюса.
Неформально американські чиновники дають зрозуміти, що загальна позиція (і це в принципі те, що публічно говорить і Зеленський) - має закінчитися війна перед тим, як ці питання вирішувати. І зараз треба говорити скоріше про довгострокові оборонні потреби України, про те, що відбуватиметься після закінчення війни, коли б це не сталося. Оскільки протяжний кордон з рф нікуди не дінеться, і союзники по НАТО мають вирішити разом із Києвом, як виглядатиме ця система оборони, яким має бути оборонний потенціал у довгостроковій перспективі.
А також хочуть зосередитися на українському контрнаступі й успіхах ЗСУ, що потрібні для посилення і стратегічної переваги й майбутньої переговорної позиції України. Тут Білий дім вирішив для себе, що США взагалі не даватимуть коментарів щодо українського контрнаступу. Адмірал Кірбі повідомив щодо цього: це принципове рішення "утримуватися від будь-яких оцінок". Каже, тут цитата: "очевидно, що бої в ході наступальних операцій відбуваються, тут жодних сумнівів немає. Але оцінювати їх - справа президента Зеленського, а не наша. А про втрати та здобутки за окремий день мають говорити Збройні сили України". А Штати "мають зосередитися на забезпеченні того, щоб Україна могла досягти успіху на полі бою", а не на обговоренні якихось моментів, що могло б лише нашкодити. Так само адміністрація Байдена не хотіла б публічно обговорювати, чого мають домогтися ЗСУ під час контрнаступу, щоб Вашингтон вважав його успішним. Кажуть: тут критерії має визначати Київ.
Штати анонсують виділення найближчим часом додаткових пакетів військової допомоги Україні. Вашингтон постачатиме Києву те, що потрібно для проведення контрнаступу, для успіху "тут і зараз", на полі бою - це головний критерій, як формуватимуться чергові пакети цього і наступного місяця. Схожий меседж озвучує і держсекретар; Блінкен чітко розставляє акценти.
Ентоні Блінкен, державний секретар США:
Ми продовжимо концентруватися на двох речах, і ми тут рішучі: максимально розширювати нашу підтримку України зараз, щоб вона змогла досягти успіху на полі бою. Крім того, критично важливою є наша довгострокова підтримка. Націлена на те, щоб створити сильний потенціал для стримування та оборони. Щоб у майбутньому, якщо Росія вирішить знову виявляти агресію, у України - був шанс стримати це, а також, у разі потреби, успішно це відбити.
Блінкен запевняє, що росія не зможе "протриматися довше" України та західних держав, якщо москва розраховує і далі рухатися нинішнім курсом. І він анонсує, що на Вільнюському саміті Київ отримає "потужний пакет як політичної, так і практичної підтримки на перспективу". А от чим цей "пакет" наповнити - якраз і говоритимуть. Тут, у Вашингтоні. Як уже сьогодні, зі Столтенбергом, так і найближчими тижнями, що залишаються до Вільнюса, з іншими союзниками Америки.
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