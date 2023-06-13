Окупанти обстріляли церкву в Білозерці: вбито священника [ Редагувати ]
У вівторок, 13 червня, окупанти обстріляли Білозерку з артилерії, влучила у подвір‘я церкви та вбила священника.
Загиблому було 72 роки. Також поранення отримала 76-річна жінка.
Внаслідок російських ударів пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу, обʼєкти критичної інфраструктури.
по темі
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що у Херсонській області продовжує знижуватись рівень води після затоплення,
У середу, 7 червня, зʼявилась оновлена інформація про сім’ю на даху в Олешках Херсонської області
Голова Херсонської обласної Ради Олександр Самойленко розповів про ситуацію на Херсонщині та те, коли чекати спад води в області після підриву Каховської ГЕС
У Києві планують встановити близько 250 модульних наземних укриттів
У Києві хочуть виділити додаткові кошти на облаштування сховищ та зняти з обліку непридатні приміщення