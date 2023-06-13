Столтенберг допустив, що контрнаступ ЗСУ може змусити путіна до переговорів [ Редагувати ]
Деокупація українських територій внаслідок контрнаступу може призвести до того, що російський диктатор володимир путін піде на мирні переговори.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Він зазначив, що контрнаступ українських захисників, який "буде важким", ще тільки починається. При цьому поки неясно, яку територію вдасться звільнити від окупантів.
"Вони мають право... звільнити свою власну землю. Чим більше землі вони відвоюють, тим більша ймовірність того, що президент путін (володимир путін - ред.) зрозуміє, що він має сісти за стіл переговорів і погодитися на справедливий і міцний мир в Україні", - додав Столтенберг.
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