Фото: на узбережжі Чорного моря в Одеській області виявили сальмонелу та кишкову інфекцію

Після підриву Каховської ГЕС на пляжах в Одеській області взяли проби морської води. Фахівці під час перевірки виявили сальмонелу та кишкову інфекцію.

Про це розповів керівник департаменту екології Одеської ОВА Павло Буланович під час брифінгу.

"За мікробіологією є застереження. Сьогодні виявлено три проби, що містять сальмонелу та збудників кишкової інфекції", - розповів Буланович.

За його словами, інфекцію виявили на пляжі Ланжерон, місті Чорноморськ і 16-тій станції Великого Фонтану.

В ОВА закликають населення не відвідувати узбережжя Чорного моря, а тим більше купатися. Також слід відмовитися від вживання морепродуктів.

Держпродспоживслужба своєю чергою повідомила, що в Одеській області посилено стабілізаційні заходи. За 10-11 червня не допущено до обігу понад 200 кг риби, що не відповідала вимогам законодавства.

Державний ветеринарно-санітарний контроль за обігом харчових продуктів рослинного та тваринного походження наразі здійснюють 56 державних лабораторій. Вже перевірено Татарбунарський, Саратський ринки та ринок у селищі Маяки. Порушень не виявлено. Найближчим часом планується проведення комплексних перевірок ринків на території міста Одеси та області.о.

Також Держпродспоживслужба контролюватиме ціни на бутильовану воду. Наразі підвищення не зафіксовано.

Водночас за даними регіональної екоінспекції, донині зберігається різке падіння солоності моря та перевищення рівня заліза у воді, втім ситуація почала стабілізуватися.