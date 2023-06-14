До енергосистеми після ремонту під'єднали блок АЕС [ Редагувати ]
Енергосистема України отримала додаткову потужність завдяки відновленню роботи енергоблоку однієї з АЕС, потреби в енергопостачанні покриваються за рахунок внутрішніх можливостей. Про це повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".
Наразі потреби споживачів покриваються електроенергією виробленою виключно українськими електростанціями. З початку доби почав працювати після планового ремонту один з атомних блоків. Повернення ясної погоди дозволило активізувати виробіток електроенергії на сонячних електростанціях.
В "Укренерго" зазначають, що вироблення електроенергії на ГЕС зменшується через зниження рівня водопілля, а кампанія з ремонту енергоблоків на АЕС триває.
На теплових та атомних електростанціях замість тих, що повернулись до роботи, в ремонт уходять інші блоки. Тому залишається актуальним прохання перенести використання потужної техніки з вечірніх годин на ніч та день, щоб зменшити навантаження в енергосистемі та полегшити її балансування.
Компанія інформує про пошкодження мереж обленерго у Харківській області та про відключення електрики у 3,5 тис. споживачів у Сумській області.
За даними "Укренерго", триває обмін електроенергією з ЄС - на сьогодні заплановано імпорт зі Словаччини 10-90 МВт, при цьому у вечірні години найбільшого споживання імпорт та експорт відсутні.
Після руйнування рашистами Каховської ГЕС "Укренерго" попередила про можливі перебої в енергопостачанні через зниження потужності виробництва електрики на Дніпровських гідроелектростанціях.
Глава "Енергоатому" Петро Котін заявив, що у зв'язку із ситуацією компанія планує скоротити терміни ремонту чотирьох з дев'яти енергоблоків АЕС.
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