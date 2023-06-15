рф призначила дату "виборів" на окупованих територіях України [ Редагувати ]
Центральна виборча комісія росії призначила проведення так званих "виборів" у тимчасово окупованих областях України на 10 вересня 2023 року. Про це повідомляє "РИА-Новости".
Країна-агресор надумала провести псевдовибори у так званих "ДНР" та "ЛНР", а також захоплених частинах Запорізької та Херсонської областей.
Додамо, що 10 вересня відбудуться і вибори у росії.
У "єдиний день голосування" заплановані вибори вищих посадових осіб у 20 суб'єктах країни-агресора, а також додаткові вибори депутатів Держдуми щодо чотирьох вакантних місць за одномандатними виборчими округами.
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