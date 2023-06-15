Центральна виборча комісія росії призначила проведення так званих "виборів" у тимчасово окупованих областях України на 10 вересня 2023 року. Про це повідомляє "РИА-Новости".

Країна-агресор надумала провести псевдовибори у так званих "ДНР" та "ЛНР", а також захоплених частинах Запорізької та Херсонської областей.

Додамо, що 10 вересня відбудуться і вибори у росії.

У "єдиний день голосування" заплановані вибори вищих посадових осіб у 20 суб'єктах країни-агресора, а також додаткові вибори депутатів Держдуми щодо чотирьох вакантних місць за одномандатними виборчими округами.