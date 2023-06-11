В Україні спростять порядок надання документів для оформлення субсидії на оплату комуналки.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

За її словами, після спрощення порядку українцям буде простіше отримати субсидії на комунальні послуги.

Після того, як буде зафіксована заявка та інформація про родину, профільне мінстерство самостійно збиратиме інформацію про доходи та майно заявника.

У Пенсійному фонді заведено акаунти або особисті кабінети для всіх постачальників послуг. Щоб людина не вписувала деталі про комуналку. Ми це самі збираємо за адресою за постачальниками, реєструючи проактивно постачальників послуг", - пояснила Жолнович нововведення в Україні.

На отримання субсидії можуть розраховувати громадяни з низьким рівнем доходів: