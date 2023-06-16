На Сумщині жінка вбила своїх двох новонароджених дітей. Про це повідомила поліція Сумської області.

До поліції звернувся староста села Терешківка Садівської громади Сумського району. Він повідомив, що місцеві жителі знайшли тіла мертвих новонароджених дітей.

Слідчі за лічені години встановили особу жінки, яка народила двох немовлят. Нею виявилась 40-річна мешканка цього села.

Вагітність для жінки була небажаною, свій стан вона від усіх приховувала, а народила вона 8 червня у сараї, до того ж двійню. Дітей вона накрила дошками та пішла.

Тіла новонароджених малюків знайшли та понівечили собаки. Вони витягли на вулицю, де трупики знайшли мешканці села.

Після пологів жінка весь час перебувала у власному будинку, їй стало зле, але за медичною допомогою вона не зверталась. Наразі породіллю госпіталізували.

Тіла дітей направлені на проведення судово-медичної експертизи.

Стосовно жінки слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 117 "Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у квітні у Вінниці п'яна мати випадково вбила своє немовля.