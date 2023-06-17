На заході Франції сталися два землетруси [ Редагувати ]
Ввечері 16 червня і вранці у суботу на заході Франції сталося два підземні поштовхи. Перший магнітудою від 5,3 до 5,8 був зареєстрований вчора 18:38 за європейським часом (19:38 за київським часом) поблизу міста Крам-Шабан (департамент Приморська Шаранта) між Ла-Рошелью і Ньором.
Другий, силою майже 5 балів, стався 17 червня о 4:27 (5:27) у тому ж районі.
Загиблих немає, поліція повідомляє про одного травмованого. Постраждали багато будинків, з'явилися тріщини та дрібні руйнування, понад тисячу будинків залишилися без струму.
Землетрус відчувався у значній частині західної Франції: у містах Ренн, Пуатьє, Бордо, Турі, Нанті, Ле-Мані, Ла-Рошелі.
Як розповів AFP Жером Вернь, сейсмолог з Інституту Землі та довкілля у Страсбурзі (Institut Terre et Environnement de Strasbourg), такі явища спостерігаються "e середньому один раз на 10 років". На материковій частині Франції останній землетрус силою понад 5 балів стався у 2019 році у департаменті Ардеш.
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