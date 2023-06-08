На Полтавщині стався землетрус [ Редагувати ]
У четвер, 8 червня, у Полтавській області було зафіксовано землетрус магнітудою 3,7 бала за школою Ріхтера. Він стався о 10:23 за 26 кілометрів на південний схід від міста Полтава. Про це заявили у Головному центрі спеціального контролю.
За даними сейсмологів. епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині в 10 кілометрів.
За класифікацією землетрусів відноситься до відчутних. Його могли відчути люди, які знаходяться всередині приміщення. А ось під відкритим небом - тільки в сприятливих умовах.
Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи більш сильніше - на верхніх поверхах.
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В Полтавській області було зафіксовано землетрус магнітудою 3,5 бала за школою Ріхтера
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