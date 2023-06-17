Байден хоче зустрітись з Сі Цзіньпінем найближчими місяцями - Bloomberg [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден заявив, що сподівається зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном протягом наступних кількох місяців.
За даними видання, Байден припустив, що керівництво Китаю не знало подробиць щодо нібито шпигунської повітряної кулі, яку США збили в лютому.
"Китай має деякі законні труднощі, не пов’язані зі Сполученими Штатами... Але я не думаю, що керівництво знало, де це було, чи знало, що там було, і знало, що відбувається", - сказав Байден.
Видання передає, що на думку Байдена, ситуація з кулею була для Китаю більш незручною ніж навмисною.
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