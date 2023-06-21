Президент США Джо Байден на зустрічі у Каліфорнії зі збору коштів для передвиборчої кампанії згадав про збитий у лютому китайський аеростат, оснащений, як запевняють американські військові, шпигунським обладнанням і назвав главу КНР Сі Цзіньпіня "диктатором". Про це повідомляє Reuters.

Причина, через яку Сі Цзіньпін дуже засмутився, коли я збив цю повітряну кулю з двома товарними вагонами, повними шпигунського обладнання, полягала в тому, що він не знав, що вона там була. Це велика ганьба для диктаторів. Коли вони не знали, що сталося. Це не мало статися там, де сталося. Куля збилася з курсу.

Також Байден сказав, що Китай "зазнає реальних економічних труднощів".

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Про китайський аеростат глава Білого Дому публічно згадав через день після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен у Пекіні заявив, що цю сторінку у двосторонніх відносинах "треба перегорнути".

Ентоні Блінкен, який відвідав Китай з дводенним візитом 18-19 червня, став найвищим американським чиновником, який приїхав до КНР з моменту вступу на посаду президента США Джо Байдена.

Візит Блінкена, як наголошувалося, був спрямований на покращення двосторонніх відносин, які, як оголосила влада Китаю, перебувають на найнижчому рівні за багато десятиліть. У рамках візиту Блінкен та Сі Цзіньпінь зустрічалися особисто.

Висловлювання влади США (про "диктатора" - ред.) вкрай безвідповідальні та порушують дипломатичний етикет, заявила на брифінгу речниця МЗС КНР Мао Нін. Вона зазначила, що Пекін у відповідь "висловлює гостре невдоволення та рішучий протест".