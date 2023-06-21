Джо Байден назвав Сі Цзіньпіня "диктатором" [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден на зустрічі у Каліфорнії зі збору коштів для передвиборчої кампанії згадав про збитий у лютому китайський аеростат, оснащений, як запевняють американські військові, шпигунським обладнанням і назвав главу КНР Сі Цзіньпіня "диктатором". Про це повідомляє Reuters.
Причина, через яку Сі Цзіньпін дуже засмутився, коли я збив цю повітряну кулю з двома товарними вагонами, повними шпигунського обладнання, полягала в тому, що він не знав, що вона там була. Це велика ганьба для диктаторів. Коли вони не знали, що сталося. Це не мало статися там, де сталося. Куля збилася з курсу.
Також Байден сказав, що Китай "зазнає реальних економічних труднощів".
Про китайський аеростат глава Білого Дому публічно згадав через день після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен у Пекіні заявив, що цю сторінку у двосторонніх відносинах "треба перегорнути".
Ентоні Блінкен, який відвідав Китай з дводенним візитом 18-19 червня, став найвищим американським чиновником, який приїхав до КНР з моменту вступу на посаду президента США Джо Байдена.
Візит Блінкена, як наголошувалося, був спрямований на покращення двосторонніх відносин, які, як оголосила влада Китаю, перебувають на найнижчому рівні за багато десятиліть. У рамках візиту Блінкен та Сі Цзіньпінь зустрічалися особисто.
Висловлювання влади США (про "диктатора" - ред.) вкрай безвідповідальні та порушують дипломатичний етикет, заявила на брифінгу речниця МЗС КНР Мао Нін. Вона зазначила, що Пекін у відповідь "висловлює гостре невдоволення та рішучий протест".
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Китай не надаватиме військової допомоги росії. Таку обіцянку під час візиту до Піднебесної отримав від Сі Цзіньпіна держсекретар США Ентоні Блінкен. А ще Штати хотіли сприяння Китаю як посередника у збереженні української зернової угоди.
Влада Китаю запевнила США, що не постачає росії летальну допомогу для використання в Україні. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен за підсумками візиту до Пекіна. Він зазначив, що Вашингтон не фіксує свідчень протилежного.
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