Чергове засідання Ради нацбезпеки та оборони пройде вже цієї п'ятниці, 23 червня. Ключовою темою стануть укриття в Україні, можуть бути ухвалені кадрові рішення.

Про це повідомляє секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

За його словами, після трагічної загибелі трьох людей в Києві, які не змогли потрапити в укриття, було дано завдання перевірити всі укриття на території нашої країни.

Данілов уточнив, що перевірка вже відбулася. Результати розглянуть на засіданні РНБО - доповідатимуть міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та ще один неназваний міністр, який відповідав за перевірки.

"За результатами доповідей будуть ухвалені відповідні рішення. Я не виключаю, що можуть бути ухвалені і кадрові рішення з урахуванням чутливості питань, які розглядаються станом на сьогодні", - додав секретар РНБО.