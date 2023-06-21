Данілов допустив кадрові рішення на майбутньому засіданні РНБО щодо укриття в Україні [ Редагувати ]
Чергове засідання Ради нацбезпеки та оборони пройде вже цієї п'ятниці, 23 червня. Ключовою темою стануть укриття в Україні, можуть бути ухвалені кадрові рішення.
Про це повідомляє секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.
За його словами, після трагічної загибелі трьох людей в Києві, які не змогли потрапити в укриття, було дано завдання перевірити всі укриття на території нашої країни.
Данілов уточнив, що перевірка вже відбулася. Результати розглянуть на засіданні РНБО - доповідатимуть міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та ще один неназваний міністр, який відповідав за перевірки.
"За результатами доповідей будуть ухвалені відповідні рішення. Я не виключаю, що можуть бути ухвалені і кадрові рішення з урахуванням чутливості питань, які розглядаються станом на сьогодні", - додав секретар РНБО.
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