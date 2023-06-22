Українським бізнесменам та підприємцям для підтримки становлення та розвитку різних сфер діяльності під час війни можуть виплатити від 600 тисяч гривень до 1,2 млн грн. Автором ідеї є Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомили у прес-службі Міністерства економіки України.

Так, на отриманий грант підприємці можуть розширити свій бізнес, вийти на зовнішні ринки або перемістити бізнес до іншого населеного пункту та покращити можливості.

Хто може отримати грант:

ФОП, приватні підприємства, ТОВ, АТ, що мають штат до 250 працівників та річний оборот до 50 млн євро.

Гранти надаються за програмою партнера Мінекономіки USAID "Конкурентоспроможна економіка України.

Зазначимо, що наявність зазначених умов перевірятимуть представники USAID після подання заявки.

Які сектори можуть розраховувати на грант: