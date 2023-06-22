Окупанти обстріляли будинок у Херсоні: є поранені [ Редагувати ]
У четвер, 22 червня, окупанти в черговий раз обстріляли Херсон. Ворог влучив в будинок, через що поранення отримали двоє цивільних та двоє волонтерів. Про це повідомляється у Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Сьогодні в обід армія рф обстріляла житловий будинок. Через ворожий удар у власному подвірʼї поранення отримали двоє людей.
Крім того, за його словами, також під ворожий вогонь потрапили й студенти-волонтери з Рівного, які допомагали херсонцям.
Це два молоді хлопці, 25 та 23 роки.
Стан поранених
- Цивільні - 86-річна жінка та 25-річний хлопець - знаходиться у тяжкому стані. Лікарі борються за їх життя.
- Що стосується волонтерів, то у них поранення середнього ступеня тяжкості, медики надають їм допомогу.
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