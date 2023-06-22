У четвер, 22 червня, окупанти в черговий раз обстріляли Херсон. Ворог влучив в будинок, через що поранення отримали двоє цивільних та двоє волонтерів. Про це повідомляється у Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Сьогодні в обід армія рф обстріляла житловий будинок. Через ворожий удар у власному подвірʼї поранення отримали двоє людей.

Крім того, за його словами, також під ворожий вогонь потрапили й студенти-волонтери з Рівного, які допомагали херсонцям.

Це два молоді хлопці, 25 та 23 роки.

Стан поранених