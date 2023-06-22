"Буде так само, як восени": Зеленський про контрнаступ ЗСУ [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив, що просування українських військ на фронті зараз не проходить швидко. Осінній контрнаступ ЗСУ теж починався подібним чином.
Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.
Восени у нас були відповідні контрнаступальні дії і здавалось, що це уповільнений процес. Але в якийсь момент всі побачили, як ми стрімко почали просуватись вперед. Так само буде і тут.
Зеленський зазначив, що загалом керівництво держави оцінює контрнаступ позитивно. За його словами, ЗСУ зіштовхуються зі складнощами, зокрема з замінованими територіями.
Кроки хотілося б робити більшими, вони трішки менші, але ви знаєте: той, хто бореться - поборе, і той, хто стукає у двері, тому відкриють. Тому в будь-якому випадку, ми впевнені в успіху контрнаступальних дій.
Зеленський заявив, що не впевнений у можливості окупантів протистояти українській армії. Проте, на його думку, росіяни готові вчиняти катастрофи великих масштабів, як підрив Каховської ГЕС.
Хтось каже, що вони таким чином хотіли запобігти нашому контрнаступу. Ну, я вам скажу чесно, не вірте такій інформації. росія це робить щоденно. Вона щоденно підриває нашу інфраструктуру, б'є ракетами тощо. Такими діями вони не зупинять нас, а навпаки розлютять людей.
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