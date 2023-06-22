Президент України Володимир Зеленський заявив, що просування українських військ на фронті зараз не проходить швидко. Осінній контрнаступ ЗСУ теж починався подібним чином.

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

Восени у нас були відповідні контрнаступальні дії і здавалось, що це уповільнений процес. Але в якийсь момент всі побачили, як ми стрімко почали просуватись вперед. Так само буде і тут.

Зеленський зазначив, що загалом керівництво держави оцінює контрнаступ позитивно. За його словами, ЗСУ зіштовхуються зі складнощами, зокрема з замінованими територіями.

Кроки хотілося б робити більшими, вони трішки менші, але ви знаєте: той, хто бореться - поборе, і той, хто стукає у двері, тому відкриють. Тому в будь-якому випадку, ми впевнені в успіху контрнаступальних дій.

Зеленський заявив, що не впевнений у можливості окупантів протистояти українській армії. Проте, на його думку, росіяни готові вчиняти катастрофи великих масштабів, як підрив Каховської ГЕС.