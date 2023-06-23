"Нафтогаз" подав до американського суду позов до росії на $5 млрд [ Редагувати ]
"Нафтогаз" звернувся до американського суду з позовом, у рамках якого вимагає від росії $5 млрд за активи в окупованому Криму. Про це повідомив голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов.
Зробили перший крок для стягнення з росії компенсації за шкоду, нанесену захопленням активів Група Нафтогаз в Криму.
Сьогодні подали клопотання про визнання рішення Арбітражного трибуналу в Гаазі до Федерального окружного суду США в Окрузі Колумбія.
Україна має отримати повну суму компенсації розміром в $5 мільярдів, передбачену арбітражним рішенням.
Голова "Нафтогазу" повідомив, що в рамках Нью-Йоркської конвенції розпочинається процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території держав, де знаходяться активи російської федерації.
США - лише початок, на черзі - інші країни.
Ми використаємо всі доступні механізми, щоб рішення Арбітражного трибуналу було втілене у життя!
Йдеться про компенсацію, яку у квітні присудив українській компанії Арбітражний суд у Гаазі. "Нафтогаз" тоді заявив, що якщо російська влада відмовиться від добровільного виконання рішення суду, то, згідно з Нью-Йоркською конвенцією 1958 року, "Нафтогаз" має право розпочати процес примусового виконання рішення суду на території тих країн, де знаходяться активи РФ.
"Нафтогаз" ініціював судовий розгляд щодо своїх активів, які перебували в Криму та були експропрійовані після окупації півострова, у 2016 році.
У лютому 2019 року суд виніс ухвалу на користь "Нафтогазу", після чого кілька років йшли слухання щодо визначення суми компенсації. росія претензії "Нафтогазу", як і інших компаній, які втратили активи у Криму, відкидає.
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