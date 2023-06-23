Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк дорікнув Заходу за надто повільне постачання військової техніки ЗСУ. На його думку, саме це дозволило росії зміцнити свої позиції на фронті та сповільнило наступ українських сил.

Днями Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС News заявив, що контрнаступ ЗСУ йде "повільніше, ніж хотілося", оскільки "це не голлівудський фільм, і на кону людські життя".

Радник глави Офісу президента України Подоляк розвинув цю думку у Twitter: