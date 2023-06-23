Подоляк пов'язав невеликі темпи контрнаступу ЗСУ з повільністю Заходу [ Редагувати ]
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк дорікнув Заходу за надто повільне постачання військової техніки ЗСУ. На його думку, саме це дозволило росії зміцнити свої позиції на фронті та сповільнило наступ українських сил.
Днями Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС News заявив, що контрнаступ ЗСУ йде "повільніше, ніж хотілося", оскільки "це не голлівудський фільм, і на кону людські життя".
Радник глави Офісу президента України Подоляк розвинув цю думку у Twitter:
Реальна війна - це не голівудський блокбастер. Контрнаступ - не новий сезон серіалу на Netflix. Не треба очікувати екшену та запасатися попкорном. Наступальні операції Збройних Сил України продовжуються на низці напрямків. Відбуваються формувальні операції з підготовки поля бою.
Час завжди має значення, особливо на війні. Час, витрачений на переконання партнерів надати необхідну зброю, перетворюється на конкретні побудовані за цей період російські фортифікаційні споруди, глибоко вкопану лінію оборони, систему мінних полів. Злам російського фронту сьогодні потребує розумного та виваженого підходу.
Життя солдата - найважливіша цінність для України. Військове командування спирається не на вболівальників із трибун, а на воєнну науку та розум.
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